ЦИК рассмотрит перенос выборов в приграничье Курской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании в среду рассмотрит вопрос о переносе некоторых муниципальных выборов в Курской области, которые должны состояться в предстоящий единый день голосования в сентябре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии