Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 917 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Зарплаты в России у политиков, чиновников, "народных" избранников и т.д., они считают пособием по безработице, а осно...Начальнику управл...
  • Лариса Козлова
    Всё это началось с подстрекательства сша, какой из них посредник при переговорах (которых Россия уже накушалась доста...Президент Чехии п...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    А хвж тебе Петя паша Аристофан и ПНХ гнида... Как были проститутками, так и осталисьПрезидент Чехии п...

ЦИК рассмотрит перенос выборов в приграничье Курской области

ЦИК рассмотрит перенос выборов в приграничье Курской области

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ на заседании в среду рассмотрит вопрос о переносе некоторых муниципальных выборов в Курской области, которые должны состояться в предстоящий единый день голосования в сентябре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх