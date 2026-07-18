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Макрон посоветовал поверить выбору народа, а не в победу Марин Ле Пен

Макрон посоветовал поверить выбору народа, а не в победу Марин Ле Пен

Опрос, предсказывающий победу Марин Ле Пен на президентских выборах 2027 года, не должен повлиять на выбор избирателей, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, 17 июля пишет французская газета Sud Ouest.

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