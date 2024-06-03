На федеральной трассе в Воронежской области в ДТП погиб водитель мопеда

Авария произошла ночью 2 июня на 635 километре федеральной трассы. 32-летний воронежец за рулём мопеда «Рейсер» без государственных регистрационных знаков, ехал по трассе со стороны Бутурлиновки и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», за рулём которого был 45-летний житель города Калач.
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