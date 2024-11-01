Лавров заявил о двойных стандартах Турции по Украине

Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан, подчеркнул министр иностранных делВоенно-техническое сотрудничество Анкары и Киева вызывает недоумение на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании конфликта на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии