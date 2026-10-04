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Правила вывоза наличных в страны ближнего зарубежья изменили в России

Правила вывоза наличных в страны ближнего зарубежья изменили в России

Гражданам России запретили вывозить из страны более одного миллиона рублей наличными. Новые требования распространяются на семь государств и действуют с 29 сентября 2026 года, пишет АТОР.

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