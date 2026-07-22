Боевики ВСУ выгоняли на улицу жителей Константиновки с большими подвалами

Корреспондент Zvezdаnews Лана Иден работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз она пообщалась с мирными жителями, которых эвакуировали из Константиновки российские военнослужащие.
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