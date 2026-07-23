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Протоиерей Ткачёв: богатым нельзя завидовать, они живут проклятой жизнью

Протоиерей Ткачёв: богатым нельзя завидовать, они живут проклятой жизнью

Известный протоиерей Андрей Ткачёв, выступая перед прихожанами, призвал верующих не завидовать ни состоятельным людям, ни тем, кто облечён властью, поскольку, по его убеждению, такие люди «живут проклятой жизнью».

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