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Царьград

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Названо самое «мокрое» место России: летом 2026 года село Аян заливали дожди

Названо самое «мокрое» место России: летом 2026 года село Аян заливали дожди

Небольшое село в Хабаровском крае установило рекорд по осадкам.С начала лета наибольшее количество осадков выпало в селе Аян, на побережье Охотского моря, — 466 миллиметров.

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