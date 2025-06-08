Российский флаг поднят в Заре на константиновском направлении (ВИДЕО)

Российский флаг поднят в Заре на константиновском направлении. Бойцы 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск водрузили флаг России над самым западным зданием населенного пункта Заря Донецкой Народной Республики.
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