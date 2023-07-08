5 популярных физических упражнений, от которых практически нет пользы

Ложные друзья каждого ЗОЖника. Начиная заниматься спортом — вне зависимости от того, подбираем ли мы программу самостоятельно или действуем под руководством тренера, мы часто замечаем, что вопреки стараниям, добиться прогресса не получается.
Ложные друзья каждого ЗОЖника. Начиная заниматься спортом — вне зависимости от того, подбираем ли мы программу самостоятельно или действуем под руководством тренера, мы часто замечаем, что вопреки стараниям, добиться прогресса не получается.
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