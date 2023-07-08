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5 популярных физических упражнений, от которых практически нет пользы

5 популярных физических упражнений, от которых практически нет пользы

Ложные друзья каждого ЗОЖника. Начиная заниматься спортом — вне зависимости от того, подбираем ли мы программу самостоятельно или действуем под руководством тренера, мы часто замечаем, что вопреки стараниям, добиться прогресса не получается.

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