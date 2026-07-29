В Госдуме предложили расширить соцконтракт на выпускников вузов

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" выступили с предложением дать возможность выпускникам вузов и родителям, воспитывающим детей в одиночку, получить соцконтракт без оценки доходов и не лишать их поддержки при незначительном превышении прожиточного минимума.
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