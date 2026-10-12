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Тракторы без спутников: в России испытали новую систему навигации

Тракторы без спутников: в России испытали новую систему навигации

Локальная система позволяет контролировать движение сельхозмашин на площади до 400 га АО «ГЛОНАСС» испытало систему локальной навигации для сельхозтехники и агродронов, работающую без спутниковых сигналов.

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