Тракторы без спутников: в России испытали новую систему навигации

Локальная система позволяет контролировать движение сельхозмашин на площади до 400 га АО «ГЛОНАСС» испытало систему локальной навигации для сельхозтехники и агродронов, работающую без спутниковых сигналов.
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