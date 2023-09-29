Россияне активнее покупают квартиры в новостройках. Показатели 2023 года

В третьем квартале 2023 года спрос на жилье в новостройках в России значительно вырос. По данным онлайн-платформы «Авито недвижимость», за год интерес к первичному рынку жилья увеличился на 35%, а предложение - на 59%.
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