В США могут построить роскошный бункер для богатейших людей мира на случай апокалипсиса

Рендер помещений элитного бункера / © SAFE Подземный бункер, получивший название Aerie, предоставит своим жителям не только шанс выжить в случае глобальной катастрофы, но прекрасно чувствовать себя в его недрах.
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