Финал «Адмиралтейской иглы» соберет 7 дизайнеров из Беларуси

Семь белорусских дизайнеров из четырех учебных заведений вышли в финал XXXII Международного фестиваля моды, искусства и дизайна «Адмиралтейская игла», который пройдет в Санкт-Петербурге с 19 по 22 октября.
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