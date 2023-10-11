Фермеры обеспокоены проектом закона об организации и работе агропалат

Ассоциация Forța Fermierilor в своем пресс-релизе сообщает, что глубоко возмущена и крайне обеспокоена проектом закона об организации и функционировании сельскохозяйственных палат, вынесенным на общественное обсуждение.
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