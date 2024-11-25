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На Западе назвали Ростовскую область следующей целью для ATACMS и Storm Shadow

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Комментарии
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Иван Ураганов
Видно орешник ничему не научил,тогда банковая на очереди и без предупреждения пиндосов,несмотря на соглашения.
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13 час.
Балу -
Теперь этот с..аный Джордж Баррос - законная цель для наших РВСН...
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12 час.
Ирина Черных
&quot;Ликвидация штаба бригады или дивизии может создать беспорядок на несколько дней для сотен российских солдат», – сказал Баррос.&quot;                                                                 Интересно, а если вдруг случайно в США взорвётся Йелоустонский вулкан? Какой по мнению Барроса получится беспорядок?
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11 час.

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