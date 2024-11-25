На Западе назвали Ростовскую область следующей целью для ATACMS и Storm Shadow

Видно орешник ничему не научил,тогда банковая на очереди и без предупреждения пиндосов,несмотря на соглашения.

Ирина Черных

"Ликвидация штаба бригады или дивизии может создать беспорядок на несколько дней для сотен российских солдат», – сказал Баррос." Интересно, а если вдруг случайно в США взорвётся Йелоустонский вулкан? Какой по мнению Барроса получится беспорядок?