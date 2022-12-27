ДАН: план-перехват объявлен в Макеевке из-за убийства семьи из восьми человек

План-перехват объявлен в Макеевке в ДНР из-за убийства семьи из восьми человек, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на мэра города Владислава Ключарова.
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