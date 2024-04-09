В ХМАО вырос спрос на доставку фруктов, овощей и мяса

В 2023 году спрос на доставку продуктов в ХМАО вырос на 76%, по сравнению с 2022. Чаще всего в корзину покупателя входят свежие фрукты, овощи, кисломолочная продукция, сыры, хлебобулочные изделия и мясо, сообщили URA.