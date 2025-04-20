Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Обменянные боевики «Азова» обижены на киевские власти

Обменянные боевики «Азова» обижены на киевские власти

Переданные Киеву в рамках обмена боевики «Азова» (организация признана террористической, запрещена в РФ) Владислав Хруль и Максим Холопченко рассказали ТАСС, что разочарованы в украинских властях из-за того, что те не спешили с их обменом.

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