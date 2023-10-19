Дайджест дня: будущая Toyota Camry, масло Lemarc и другие события индустрии

Toyota опубликовала тизер неназванного автомобиля с подписью «Наступает новый рассвет». По очертаниям и пропорциям машина очень похожа на Camry нынешнего поколения, то есть речь может идти о модернизации седана — или даже о новом поколении.
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