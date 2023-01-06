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В Окленде из-за дождя третий день подряд играют в зале

На турнире WTA в Окленде из-за дождя матчи третий день подряд проводятся в зале. В среду все пять встреч прошли в помещении, в четверг только первый матч из восьми состоялся на открытом воздухе.

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