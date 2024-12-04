Политолог высказался о способности Трампа надавить на Украину и ЕС

Политолог Дудаков: Трамп надавит на Киев и Брюссель для мира с Россией Решая вопрос об урегулировании украинского конфликта избранный президент США Дональд Трамп не станет учитывать позиции Киева и Брюсселя, но попытается надавить на них и навязать свой вариант завершения противостояния, заявил в разговоре с «Лентой.