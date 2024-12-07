Очередной пакет антироссийских санкций заблокирован не теми, от кого это ожидалось. Евросоюз совсем запутался в своих мотивах

15-й пакет антироссийских санкций Европейского союза оказался заблокированным двумя странами ЕС, причем, как это ни парадоксально, этими странами оказались не Венгрия и Словакия, которые проявляют определенную сдержанность в отношении Москвы, а вполне себе недружественные России страны – Литва и Латвия.