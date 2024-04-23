В Пензе задержали стримера, оскорбившего участников СВО

Провокационные высказывания 29-летнего стримера из Волгограда привлекли внимание правоохранительных органов, когда он в ходе одной из своих онлайн-трансляций оскорблял бойцов специальной военной операции.
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