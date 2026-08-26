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В Старой Руссе работнику завода металлоконструкций выплачен не только долг по зарплате, но и компенсация

В Старой Руссе работнику завода металлоконструкций выплачен не только долг по зарплате, но и компенсация

Как сообщил официальный представитель прокуратуры Новгородской области Денис Оньков, проверку соблюдения требований трудового законодательства Старорусская межрайонная прокуратура провела по обращению работника ООО «Старорусский завод металлоконструкций».

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