Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Американская подстава»: USAID помогло семье мигрантов пробраться в РФ и незаконно получить квартиру в Мытищах

«Американская подстава»: USAID помогло семье мигрантов пробраться в РФ и незаконно получить квартиру в Мытищах

Avia.pro - СМИ Скандал в Мытищах гремит на всю страну: многодетная семья мигрантов из Таджикистана, Тахмина Самадова и Рамазон Рахимов, ухитрилась получить жилищный сертификат на 24 миллиона рублей, прикрываясь статусом малоимущих.

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