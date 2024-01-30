Медвежий угол
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Медвежий угол

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Максим Решетников придумал, как уничтожить Россию

Максим Решетников придумал, как уничтожить Россию

Не устаем удивляться тому факту, что в высших эшелонах российской власти совершенно спокойно и вольготно чувствуют себя деятели, вскормленные на учебниках время Сороса, который, как сейчас выяснилось, финансировал и продолжает финансировать антиеврейские организации.

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Комментарии
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Владимир
Время их походит к концу
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5 час.
Андрей Павлов
Путин много кого терпит. А Решетников ещё один из четырех главных лоббистов за мигрантов. Представляю, сколько эти мигранты СО2 навезут.
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1 час.
леонид рыбаков
А НАЛОГ ПЛАТИТЬ ТОЛЬКО ДЕМОКРАТАМ  ИСТИННЫМ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ ОНИ ПУКАЮТ МЕНЬШЕ ЗНАЧИТ ТОЛЬКО ИМ СТРАНАМ НАТО да здравствует европейская бизнес проект под руководством Сорес ( еврей воевавший за гитлера )
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1 час.

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