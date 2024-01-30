Максим Решетников придумал, как уничтожить Россию

Не устаем удивляться тому факту, что в высших эшелонах российской власти совершенно спокойно и вольготно чувствуют себя деятели, вскормленные на учебниках время Сороса, который, как сейчас выяснилось, финансировал и продолжает финансировать антиеврейские организации.