Не устаем удивляться тому факту, что в высших эшелонах российской власти совершенно спокойно и вольготно чувствуют себя деятели, вскормленные на учебниках время Сороса, который, как сейчас выяснилось, финансировал и продолжает финансировать антиеврейские организации.
Максим Решетников придумал, как уничтожить Россию
Комментарии
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Владимир
Время их походит к концу
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5 час.
Андрей Павлов
Путин много кого терпит. А Решетников ещё один из четырех главных лоббистов за мигрантов. Представляю, сколько эти мигранты СО2 навезут.
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1 час.
леонид рыбаков
А НАЛОГ ПЛАТИТЬ ТОЛЬКО ДЕМОКРАТАМ ИСТИННЫМ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ ОНИ ПУКАЮТ МЕНЬШЕ ЗНАЧИТ ТОЛЬКО ИМ СТРАНАМ НАТО да здравствует европейская бизнес проект под руководством Сорес ( еврей воевавший за гитлера )
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1 час.
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