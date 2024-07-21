Через два года США начнут развёртывание баллистических и крылатых ракет средней дальности в Германии К 2026 году армия США разместит в Германии свои новые ракеты класса «поверхность-поверхность» большой дальности в соответствии с новым соглашением, подписанным двумя странами перед саммитом НАТО.
Через два года США начнут развёртывание баллистических и крылатых ракет средней дальности в Германии
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Юрий Ильинов
Это всё пустое. Почему датско-голландские разрешения по использованию F-16 ничего не стоят В Киеве скептически отнеслись к разрешению Дании применять F-16 по территории РФ Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв заявил, что разрешение Дании и Голландии применять переданные Украине истребители F-16 по российской территории ничего не стоят и не значат. Он подчеркнул, что подобное разрешение распространяется только на сами самолеты, которые являются лишь носителями вооружений. Ракеты класса «воздух-земля», которые и планируют применять с борта F-16, являются американскими и именно от разрешения США будет зависеть возможность нанесения ударов этим вооружением по территории России. «Мы должны понимать, что основная ракетная компонента производится на территории США. И если у нас не будет разрешения на применение ракет, которые комплектуют с F-16, по территории РФ, то все разрешения от наших западных партнёров, в частности, от Дании или Голландии, остаются лишь разрешениями на использование авиационной техники. А не ракетной компоненты, которая служит для реализации тех или иных боевых заданий», объяснил Селезнев. При этом он заметил, что пока ни таких всеобъемлющих разрешений на применение, ни самих самолетов у Украины нет, поэтому Киеву еще только предстоят сложные переговоры по реализации этого плана.
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14 час.
Юрий Ильинов
«Он приведёт нас к победе»: военкор неожиданно высказался о Зеленском Военкор Коц объяснил, почему России выгоден Владимир Зеленский Российский военный корреспондент Александр Коц заявил о полной нецелесообразности ликвидации Владимира Зеленского, поскольку такой «главнокомандующий», уничтожающий собственную армию ради пиара, только помогает России. Вместо Зеленского военкор предложил ликвидировать главу ГУР Кирилла Буданова*, который является инициатором большинства терактов, диверсий и покушений на территории России. «Я не сторонник ударов по „центрам принятия решений“, то есть по зданиям СБУ, ГУР или на Банковой. Я сторонник того, чтобы устранялись лица, принимающие решения, такие, как Буданов*», заявил военкор. Что касается Зеленского, то его, по словам Коца, физически устранять совершенно не нужно. «Зеленский Россию ещё приведёт к победе. Нам сейчас такой верховный главнокомандующий, который уничтожает своих людей ради информационного гешефта, только на руку», подытожил Александр Коц. * Кирилл Буданов — лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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14 час.
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