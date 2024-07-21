Через два года США начнут развёртывание баллистических и крылатых ракет средней дальности в Германии

Юрий Ильинов

Это всё пустое. Почему датско-голландские разрешения по использованию F-16 ничего не стоят В Киеве скептически отнеслись к разрешению Дании применять F-16 по территории РФ Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв заявил, что разрешение Дании и Голландии применять переданные Украине истребители F-16 по российской территории ничего не стоят и не значат. Он подчеркнул, что подобное разрешение распространяется только на сами самолеты, которые являются лишь носителями вооружений. Ракеты класса «воздух-земля», которые и планируют применять с борта F-16, являются американскими и именно от разрешения США будет зависеть возможность нанесения ударов этим вооружением по территории России. «Мы должны понимать, что основная ракетная компонента производится на территории США. И если у нас не будет разрешения на применение ракет, которые комплектуют с F-16, по территории РФ, то все разрешения от наших западных партнёров, в частности, от Дании или Голландии, остаются лишь разрешениями на использование авиационной техники. А не ракетной компоненты, которая служит для реализации тех или иных боевых заданий», объяснил Селезнев. При этом он заметил, что пока ни таких всеобъемлющих разрешений на применение, ни самих самолетов у Украины нет, поэтому Киеву еще только предстоят сложные переговоры по реализации этого плана.