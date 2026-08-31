Колумбия: Должностные лица муниципалитета Атако, департамент Толима, объявили, что до 2 сентября действует ночной комендантский час с 19:00 до 05:00 (00:00-10:00 по Гринвичу) после того, как двое полицейских были ранены в результате атак беспилотников, совершенных бывшими диссидентами из ФАРК.