Колумбия: Должностные лица муниципалитета Атако, департамент Толима, объявили, что до 2 сентября действует ночной комендантский час с 19:00 до 05:00 (00:00-10:00 по Гринвичу) после того, как двое полицейских были ранены в результате атак беспилотников, совершенных бывшими диссидентами из ФАРК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым