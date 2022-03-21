Анчелотти о том, нужно ли было дать Обамеянгу карточку за фол на Кроосе: «Не знаю. Не хочу искать оправданий»

Карло Анчелотти ответил на вопрос о судействе в матче Ла Лиги с «Барселоной» (0:4). Главного тренера «Реала» спросили, нужно ли было показать форварду каталонцев Пьер-Эмерику Обамеянгу карточку за фол против Тони Крооса на 11-й минуте.
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