Дегтярев: «Перспективы снятия санкций с российского футбола есть»

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что допуск российских сборных по волейболу, гандболу и водному поло может повлиять на ситуацию с возвращением команд в других игровых видах спорта, включая футбол и баскетбол.
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