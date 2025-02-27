Бои в Курской области на утро 27 февраля: 204-й день вторжения укронацистов в Россию

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов 27 февраля 2025 года, 204-й день вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области, ознаменовался новыми успехами российских войск, несмотря на упорное сопротивление противника.
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