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Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Кремле

Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом.В начале встречи российский лидер отметил, что стороны давно не виделись и сегодня есть возможность поговорить по всему комплексу отношений двух государств.

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