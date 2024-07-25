Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом.В начале встречи российский лидер отметил, что стороны давно не виделись и сегодня есть возможность поговорить по всему комплексу отношений двух государств.
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