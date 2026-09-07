Гариповы спасли пассажира рейса Уфа — Хургада от потери сознания

Врачи Альберт и Айгиз Гариповы из Белорецка спасли 56-летнего пассажира во время рейса Уфа — Хургада, который потерял сознание из-за резкого снижения давления.
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