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Царьград

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Гариповы спасли пассажира рейса Уфа — Хургада от потери сознания

Гариповы спасли пассажира рейса Уфа — Хургада от потери сознания

Врачи Альберт и Айгиз Гариповы из Белорецка спасли 56-летнего пассажира во время рейса Уфа — Хургада, который потерял сознание из-за резкого снижения давления.

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