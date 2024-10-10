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"Полный соцпакет и льготы для ребёнка": В Калининграде заведующая детским садом пыталась устроить на работу мигрантов

"Полный соцпакет и льготы для ребёнка": В Калининграде заведующая детским садом пыталась устроить на работу мигрантов

В калининградский детсад приглашали на работу лиц без гражданства, обещая официальное трудоустройство.

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