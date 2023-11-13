Салехард стал местом притяжения для дизайнеров со всей России. В окружную столицу для участия в финальном этапе конкурса дизайнеров приехали участники из Ленинградской и Псковской областей, городов Муравленко, Саратова, Ноябрьска, Энгельса, Кургана и Губкинского Читай, смотри и слушай наши новости на медиаплощадках: ВКонтакте Telegram YouTube Яндекс.