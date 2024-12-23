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Тверской суд вернул иск лидера группы «Звери», поданный после отмены концерта

Тверской суд вернул иск лидера группы «Звери», поданный после отмены концерта

Арбитражный суд Тверской области рассмотрел дело, вызвавшее широкий общественный резонанс: он отказал лидеру группы «Звери» Роману Билыку в иске против местного Министерства культуры и комитета по физической культуре и спорту.

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