Тверской суд вернул иск лидера группы «Звери», поданный после отмены концерта

Арбитражный суд Тверской области рассмотрел дело, вызвавшее широкий общественный резонанс: он отказал лидеру группы «Звери» Роману Билыку в иске против местного Министерства культуры и комитета по физической культуре и спорту.
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