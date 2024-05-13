Маркетплейсы или собственный сайт — как выбрать оптимальный путь для бизнеса?

Что такое маркетплейс и собственный сайт? Маркетплейс Преимущества маркетплейс включают: Однако есть и недостатки: Общие требования для маркетплейсов и сайтов Сколько денег нужно вложить в начало бизнеса на маркетплейсе Собственный сайт Преимущества собственного сайта включают: Недостатки Как определить оптимальный путь для вашего бизнеса Итоговый выбор и комбинация подходов Дополнительно Если вы задаетесь вопросом, какую стратегию выбрать для развития своего бизнеса в интернете, то вам стоит обратить внимание на выбор между продажей на маркетплейсе или созданием собственного сайта.