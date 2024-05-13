Я блогер!
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Я блогер!

1 подписчик

Маркетплейсы или собственный сайт — как выбрать оптимальный путь для бизнеса?

Маркетплейсы или собственный сайт — как выбрать оптимальный путь для бизнеса?

Что такое маркетплейс и собственный сайт? Маркетплейс Преимущества маркетплейс включают:  Однако есть и недостатки: Общие требования для маркетплейсов и сайтов Сколько денег нужно вложить в начало бизнеса на маркетплейсе    Собственный сайт  Преимущества собственного сайта включают: Недостатки  Как определить оптимальный путь для вашего бизнеса  Итоговый выбор и комбинация подходов  Дополнительно Если вы задаетесь вопросом, какую стратегию выбрать для развития своего бизнеса в интернете, то вам стоит обратить внимание на выбор между продажей на маркетплейсе или созданием собственного сайта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх