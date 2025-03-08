Обломки БПЛА повредили конструкцию резервуара НПЗ — губернатор Ленобласти

Повреждения получила конструкция резервуара на Киришском нефтеперерабатывающем заводе (КИНЕФ) в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА), заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 8 марта в своем Telegram-канале.
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