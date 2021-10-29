Байден разыграл католическую карту США

Константинопольский лже-патриарх не смог даже провести крестный ход и открытые богослужения ко дню независимости Украины в августе 2021 – украинские власти рекомендовали не выходить на улицу раскольникам после гигантского крестного хода УПЦ (МП) в честь Крещения Руси неделей раньше Когда Белый дом требует охранять малочисленные гей-парады, украинская власть обеспечивает необходимую защиту – несмотря на массовую агрессию вооружённых украинских националистов, контролирующих в Украине «улицу».