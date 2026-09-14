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Аргументы и Факты

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Финский военкор Хейсканен назвал памятником русофобии забор на границе с РФ

Финский военкор Хейсканен назвал памятником русофобии забор на границе с РФ

Возведенное финскими властями ограждение на границе с РФ навсегда останется в истории в качестве монумента русофобии.

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