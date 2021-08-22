Доминантный ген: какие дети похожи на мать, а какие на отца

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяДети и семьяДоминантный ген: какие дети похожи на мать, а какие на отца Все молодые родители и родственники семьи в первое время после родов сильно озабочены вопросом, на кого похож ребенок.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ГорбуновИзначальная установка не верна. Хорошо известно, что в гетерозиготной паре генов доминантность проявляется сильней, чем в чисто гомозиготной, где присутствуют два доминантных гена - соответственно рецессивный ген в первом случае не подавлен, а выполняет роль мастера, указывающего как надо правильно строить организм (белок) доминантному гену. Большая часть информации находится не в генах, а в самой популяции. Рецессивные гены эту информацию получают от этой самой популяции и командуют как правильно строить организм. До перестройки были хорошие научно популярные статьи в одной из которых рассказывалось, что проводился эксперимент в котором головастика помещали в питательную среду, но экранированную от внешнего мира и головастик переставал развиваться, т.е. переставала поступать информация как генам строить лягушку.Комментировать
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