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Царьград

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Disney-менеджер Судхир Датерао оплатил штраф 30 тыс. рублей

Disney-менеджер Судхир Датерао оплатил штраф 30 тыс. рублей

Топ-менеджер Walt Disney Джугал Судхир Датерао приговорён в России к 2,5 годам заключения за ввоз мармелада с коноплей.

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