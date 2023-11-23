Радимов: без Соболева «Спартак» значительно более увлекательный, чем с ним. А Джикия лично отвечает за себя

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал выступления «Спартака» в текущем сезоне РПЛ и высказал свое мнение о действиях главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля относительно отдельных футболистов.
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