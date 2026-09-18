Венгрия готова отказаться от российского газа

Новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром будет готово отказаться от использования российского газа к октябрю 2027 года - сроку, установленного для достижения этой цели Европейским союзом.
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