«Так готовят бесконечную вражду». В Берлине проводили Русский дом песней о солнце

Решение Берлина расторгнуть договор о деятельности Русского дома и закрыть генеральное консульство России в Бонне вызвало мгновенную и симметричную реакцию Москвы: культурные центры имени Гете прекращают работу в России, их сотрудники покидают страну, генконсульство Германии в Санкт-Петербурге также закрывается.
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