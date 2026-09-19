«Так готовят бесконечную вражду». В Берлине проводили Русский дом песней о солнце

Решение Берлина расторгнуть договор о деятельности Русского дома и закрыть генеральное консульство России в Бонне вызвало мгновенную и симметричную реакцию Москвы: культурные центры имени Гете прекращают работу в России, их сотрудники покидают страну, генконсульство Германии в Санкт-Петербурге также закрывается.