Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МО РФ сообщило об уничтожении беспилотника врага в небе Белгородской области

МО РФ сообщило об уничтожении беспилотника врага в небе Белгородской области

Минобороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника в небе Белгородской области. Попытка Киева совершить террористическую атаку по территории России с применением беспилотника самолетного типа была пресечена около 11.

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