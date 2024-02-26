МО РФ сообщило об уничтожении беспилотника врага в небе Белгородской области

Минобороны России заявило об уничтожении украинского беспилотника в небе Белгородской области. Попытка Киева совершить террористическую атаку по территории России с применением беспилотника самолетного типа была пресечена около 11.
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