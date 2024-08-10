На строительстве поликлиники под Симферополем увеличили количество рабочих

Четырёхэтажное здание поликлиники на улице Яблочкова в посёлке городского типа Грэсовский города Симферополя строится в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение».
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