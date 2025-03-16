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Закон, порядок, государство

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В Краснодаре задержан мошенник, обманувший несколько банков на общую сумму более 2 млн рублей

В дежурную часть отдела полиции (Юбилейный микрорайон) Управления МВД России по городу Краснодару поступило несколько сообщений о мошенничестве от представителей банков.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Чиновники намного больше воруют и все ОК.
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19 час.
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